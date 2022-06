"Je crois en un mélange d'espoir et de soleil qui adoucit les pires lots. Je crois que cette vie n'est pas tout ; ni le début ni la fin. Je crois pendant que je tremble ; J'ai confiance pendant que je pleure. " Villette, Charlotte Brontë RESUME Après un désastre familial non spécifié, la protagoniste, Lucy Snowe, se rend dans la cité fictive de Villette -(en réalité, Bruxelles, capitale du royaume de Labassecour (c'est-à-dire, la Belgique), où Charlotte Brontë et sa soeur Emily Brontë avaient elles-mêmes étudié) -, pour travailler dans un institut pour jeunes filles où elle est involontairement plongée dans l'aventure et les affaires de coeur. LE LIVRE Lucy Snowe, 14 ans, a développé une profonde affection pour le jeune Graham Bretton, fils de sa marraine. Leur attachement est mutuel, mais le père de Graham vient bientôt récupérer son fils... Peu de temps après leurs adieux, Lucy prend un navire pour le royaume de Labassecour et sa capitale, Villette, où elle est employée comme institutrice à l'internat pour jeunes filles de Mme Beck. Dans cette école, un certain Dr John rend souvent visite à la coquette Ginevra, dont il est amoureux. Mais on apprend que le Dr John n'est autre que Graham Bretton. Bientôt, Lucy et lui renouent...