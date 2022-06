Minuit ! New York

A Paris, Lorraine travaille dans une agence de publicité. Des années plus tôt, elle a perdu son père, célèbre galeriste abattu dans une rue de Manhattan. Elle est harcelée par un mystérieux personnage qui prétend être l'assassin. A New York, un artiste, Léo, sort de prison. Il a peint et vendu de fausses toiles de maîtres. un riche collectionneur qu'il a arnaqué se met sur sa route. Lorsqu'ils se rencontrent dans Central Park, Lorraine et Léo ignorent que leurs destins sont liés depuis longtemps. Et que leur amour est aussi inévitable que condamné. Oui, mais voilà : un seul choix peut changer votre vie !