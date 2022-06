La Charmante librairie des flots tranquilles

Un roman feel good plein d'espoir au pays du Loch Ness ! Zoe est une mère célibataire désespérée. Elle veut quitter Londres et construire une nouvelle vie avec son fils Hari. Entre le minuscule studio qu'elle peut à peine payer et les klaxons qui les empêchent de dormir, Zoe sent qu'elle est prête à exploser. Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi de nounou dans les Highlands écossais. La description de poste demande une personne capable de s'occuper de trois " enfants surdoués ", dont deux se comportent comme des petits animaux sauvages. Le père, veuf, est une épave, et les enfants se déchaînent dans un immense château en ruine sur les rives jonchées de bruyère du Loch Ness. Avec l'aide de Nina, la sympathique libraire locale, Zoe commence à s'enraciner dans la communauté. Les livres, l'air frais et la gentillesse seront-ils suffisants pour guérir cette famille brisée ?