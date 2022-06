Au fin fond de la petite Sibérie

Ce qui tombe du ciel n'est pas toujours providentiel... Le pilote de rallye Tarvainen parcourt les friches enneigées du nord de la Finlande avec trop d'alcool dans le sang et des pensées suicidaires plein la tête, lorsque soudain le ciel explose et quelque chose s'écrase sur le siège passager. Ce quelque chose se révèle une météorite extrêmement précieuse, en tout cas selon les habitants du village de Hurmevaara. Le trésor est temporairement exposé au musée de la ville, sous la garde du pasteur Joel, qui en tant qu'ancien militaire n'est pas complètement inexpérimenté au combat. Chose utile, car le crime organisé a déjà eu vent de ce nouveau " bijou " qui vaudrait quelques millions... Sauf que Joel a bien d'autres problèmes. Sa femme est enceinte, mais malheureusement pas de lui. Et pendant qu'il se bat contre des criminels professionnels et autres chasseurs de trésors, il se demande surtout ce que le Tout-Puissant a prévu pour lui...