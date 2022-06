Dans les bras de l'ennemi - poche - Tome 2. 2

Une nouvelle aventure d'Elena Standish : l'Europe prises dans les serres du fascisme. Pour sa première mission pour le MI6, l'audacieuse et jeune photographe Elena Standish se rend dans l'Italie de Mussolini pour secourir l'amant qui l'a trahie six ans plus tôt, Aiden Strother, jetant l'opprobre sur tout sa famille. L'agence des services secrets britannique a perdu contact avec son informateur alors que des informations importantes sur les plans de l'Autriche et de l'Allemagne nazies sont mises à jour. Elena Standish est la seule à pouvoir reconnaître l'agent du MI6. Désormais, avec tant à prouver, Elena se dirige vers Trieste pour retrouver la trace d'Aiden et découvrir ce qui lui est arrivé. Alors qu'Elena apprend l'existence d'un groupe secret qui va livrer l'Autriche à l'Angleterre, sa soeur adorée, Margot, se rend à Berlin pour assister au mariage d'une amie avec un membre de la Gestapo. Leur grand-père, ancien chef du MI6, est loin d'apprécier les voyages des deux soeurs en cette époque tumultueuse. La trajectoire familiale va bientôt venir résonner avec l'histoire du vieux continent, en proie à de plus en plus d'atrocités.