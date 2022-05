Retour à Black Creek - La crainte sur ton visage

Retour à Black Creek, Amanda Stevens Série "Les mystères du passé" - Tome 1/2 Quand la vérité jaillit des secrets d'autrefois... Pour Thea Lamb, agent du FBI, revenir à Black Creek ressemble à un cauchemar. D'abord parce que l'enlèvement de Kylie, la fillette de quatre ans qu'elle est chargée de retrouver ressemble à une autre disparition : celle de sa soeur jumelle, kidnappée vingt-huit ans plus tôt et jamais retrouvée... Ensuite parce que l'agent avec qui elle va devoir enquêter n'est autre que Jake Stillwell, son ex qu'elle aime encore... La crainte sur ton visage, Lisa Childs Intraitable, distante. Et incroyablement sexy... Pour Landon Myers, chargé de protéger la procureure Jocelyn Gerber, la mission s'avère difficile. D'autant qu'elle refuse d'avoir un garde du corps. Jusqu'au jour où les menaces de mort de l'homme qu'elle doit faire condamner se précisent. Derrière la façade rigide de Jocelyn apparaît alors le visage d'une femme fragile et terrifiée...