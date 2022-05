Un prince pour époux - Ce doute à surmonter

Série "Le secret des princes" - Tomes 1 & 2 /2 Puissants et sûrs d'eux, ces séduisants princes sont préparés à tout... sauf à rencontrer l'amour ! Un prince pour époux, Amy Ruttan Dante veut... l'épouser ? Bouleversée, Shay ne sait que lui répondre. Certes, elle est amoureuse de son collègue, et la seule nuit qu'ils ont partagée a été fabuleuse. Mais si Dante la demande en mariage c'est uniquement parce qu'elle vient de lui révéler qu'elle attendait un enfant de lui. Autrement, jamais il n'aurait voulu d'une simple infirmière comme elle pour épouse ! D'autant que, en plus d'être médecin, il est également prince... Ce doute à surmonter, Robin Gianna Apprendre que la sublime Aubrey Henderson travaillera comme infirmière au sein de son service, après la nuit torride qu'ils ont partagée deux mois plus tôt, était bien la dernière chose à laquelle Enzo s'attendait. L'aurait-elle suivi par intérêt après avoir découvert sa véritable identité ? Le prince s'interroge. Et ses doutes grandissent encore lorsque Aubrey lui avoue qu'elle porte son bébé... Romans réédités