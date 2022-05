La nuit de noces d'une princesse

"L'épouse oubliée" : tel est le surnom que la presse lui a donné. Et pour cause : bien qu'Inara soit mariée au prince Cassius depuis cinq ans, celui-ci vit loin d'elle et ne lui rend visite qu'en de rares occasions. Jamais ils n'ont consommé leur union de papier, au grand désarroi d'Inara qui se languit de Cassius en secret. Or voilà qu'aujourd'hui il se présente à elle pour lui demander le divorce ! Bouleversée, Inara décide alors de prouver à Cassius qu'elle est la femme de sa vie - et sa reine...