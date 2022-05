Une maman pour son fils - L'étreinte d'un confrère + 1 roman gratuit

Une maman pour son fils, Emily Forbes Daisy n'entend pas. Mais les mots qu'elle lit sur les lèvres du Dr Ajay Patel lui vont droit au coeur. Le nouveau médecin urgentiste de l'hôpital de Bondi où elle exerce comme infirmière est doué, généreux, attentif... L'homme idéal ? Elle le croit volontiers, mais y a-t-il seulement une place pour elle dans la famille qu'Ajay forme avec son adorable petit garçon ? L'étreinte d'un confrère, Susan Carlisle Pionnière de la chirurgie rénale, le Dr Lily Evans révèle un sang-froid à toute épreuve. En salle d'opération, elle maîtrise chacun de ses gestes pour sauver des vies. Aussi est-elle déconcertée par l'arrivée du Dr Maxwell James dans son hôpital. Ce confrère, nommé tout comme elle pour l'Innovation médicale de l'année, travaillera à son côté durant dix jours. Or il a le don de lui faire perdre ses moyens, et pour preuve : un an plus tôt, tous deux ont eu une liaison... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un irrésistible voisin, Gina Wilkins - réédité