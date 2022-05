La demoiselle aux pinceaux. Intrépides et séductrices, les héroïnes Victoria vont conquérir l'Histoire !

Comté de Montbéliard, 1356 Apprentie du célèbre sculpteur et peintre renommé, Foulque Desguignons, Adénaïs le suit depuis des années de château en château afin de parfaire son art. Jusqu'au jour où elle est envoyée seule au domaine de Montjoie, pour la réfection des fresques et peintures. Heureuse de ce défi et de la confiance que lui accorde son maître, Adénaïs s'adonne à sa tâche avec application et talent. Tout bascule à l'arrivée de Guillaume de Montjoie, neveu du châtelain, venu recruter des hommes pour les armées du comte Henri Ier de Montfaucon, seigneur de Montbéliard. Il réveille en elle des émotions et des sensations inconnues, qui la troublent au plus haut point. Mais le danger et les menaces de mort rôdent au détour de chaque couloir, portés par la trahison, la jalousie... et les tremblements de la terre. A propos de l'auteur Après avoir passé son enfance en région parisienne, bercée par l'amour des belles histoires, Natacha J. Collins vit à présent en Loire Atlantique. Entourée de son mari et de ses enfants, c'est là qu'elle écrit ses romances, historiques ou contemporaines, avec toujours la même envie de partager sa passion avec ses lectrices.