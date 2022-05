Presque mariés - Amoureuse d'un rancher + 1 roman gratuit

Presque mariés, Reese Ryan Série "Les héritiers de Moonlight Ridge" - 3/3 Trois frères se réunissent pour sauver l'hôtel familial... Pour toucher son héritage, Riley doit se marier - et vite ! Désespérée, elle se tourne vers Travis Holloway, son premier amour, pour lui faire une proposition qu'il ne pourra refuser. S'il l'épouse, elle l'aidera à sauver Moonlight Ridge, l'hôtel de sa famille tombé en désuétude. Hélas, si cet arrangement est parfait sur le papier, il ravive quelques rancoeurs - et de troublants sentiments... Amoureuse d'un rancher, Joanna Sims Depuis que Bonita a engagé Gabe pour qu'il transporte son cheval dans le Montana, le beau dresseur ne quitte plus ses pensées... Tous deux n'ont pourtant rien en commun, et elle ferait bien de ne pas s'attacher à lui. Car jamais cet homme amoureux de la nature ne s'intéressera à une citadine comme elle... + 1 roman gratuit dans ce livre : Plus qu'une simple aventure, Kathie DeNosky - réédité