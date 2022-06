Les Durs à cuire

Sixtine, 40 ans, mariée, deux enfants et bourgeoise par excellence, est au bord de la crise de nerfs lorsqu'elle se retrouve contrainte d'héberger ses parents. Leurs rapports se limitent au strict nécessaire depuis qu'elle est adulte et pour cause, elle est la fille de deux ex-stars du punk. Grands-parents déjantés versus fille quadra bien rangée (et même un peu coincée), la maison est à deux doigts d'exploser. Mais pour Constance et Clémence, les deux filles de Sixtine, cette cohabitation tombe du ciel... Rébellion générationnelle à tous les étages !