Le Cardinal de Richelieu comme vous ne l'avez jamais vu ! Décembre 1628. D'Artagnan et les trois mousquetaires participent au siège de La Rochelle. Victorieux des anglais, le Cardinal de Richelieu regagne Paris. Au même moment, arrive dans la capitale un jeune aristocrate, le Comte de Moret, porteur de mystérieuses lettres destinées à la mère, à la femme et au frère du roi Louis XIII, respectivement Marie de Médicis, Anne D'Autriche et le duc d'Orléans. C'est le début d'une véritable saga, comme les affectionne Dumas, faite de complots, d'aventures, de passions et de jeux de pouvoir. Au coeur de ce tourbillon palpitant se tient Le Sphinx Rouge : Le Cardinal de Richelieu lui-même, dont l'ombre planait déjà sur les Trois Mousquetaires et qui apparaît ici en pleine lumière, déjouant toutes les intrigues qui menacent le trône de France. Le Sphinx Rouge est suivi ici d'un autre récit de Dumas, La Colombe, qui conclue les aventures du Comte de Moret.