La Guerre de la Faille, T2 : Magicien - Le Mage

La guerre fait rage et a séparé les amis d'autrefois. Pug a été capturé et réduit en esclavage, mais dans l'empire exotique de Kelewan, il découvre peu à peu les pouvoirs incroyables qui dormaient en lui depuis longtemps. Tomas est devenu un guerrier aussi respecté que craint, et le prince Arutha, quant à lui, doit déjouer à la cour les complots visant à déstabiliser le royaume. Bientôt, tous vont devoir s'unir contre un ennemi venu de la nuit des temps... Magicien est un classique absolu et un best-seller international.