Sous le charme de Raffaele Petri - La fausse fiancée - Défiée par un séducteur

Sous le charme de Raffaele Petri, Annie West Quand on lui propose de travailler pour le célèbre Raffaele Petri, Lily refuse sans hésiter. Ce milliardaire a la réputation d'être intraitable, et il est hors de question qu'elle renonce à son indépendance ! Mais à peine a-t-elle décliné l'offre que Raffaele la somme de rejoindre son entreprise. Lily comprend alors qu'elle n'a pas le choix. Car cet homme d'affaires puissant - et séduisant - a le pouvoir de détruire sa carrière... La fausse fiancée, Allison Leigh Afin de rayer Caleb de sa mémoire, Kelly prend une décision radicale : elle passera une nuit avec lui et assouvira ce fantasme d'adolescente. Pourtant, lorsque ledit fantasme se transforme en grossesse surprise, elle est totalement désemparée. Si Caleb apprend la nouvelle, il restera avec elle par devoir, et non par amour. Une situation intenable. La seule solution est donc de prétendre qu'elle est déjà fiancée à un autre... Défiée par un séducteur, Avril Tremayne Impossible. C'est le premier mot qui vient à l'esprit de Sunshine lorsqu'elle se voit confier, en même temps que Leo Quatermaine, l'organisation du mariage de leurs meilleurs amis. Jamais elle ne parviendra à collaborer avec cet homme arrogant ! Plus les préparatifs avancent et plus Sunshine en est persuadée : Leo s'est donné pour mission de lui compliquer la vie. Et le charme absolument désarmant qui le caractérise ne simplifie en rien la situation... Romans réédités