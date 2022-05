Une maîtresse si délicate

Rien n'avait préparé Mary au choc que lui cause sa rencontre avec Costa Leventis. Aussi sûr de lui qu'elle est réservée, l'homme d'affaires grec la séduit d'un seul regard. Parce qu'il la tire d'une situation délicate, il suscite également en elle respect et admiration. Autant d'émotions qui lui sont interdites, Mary le sait. De condition modeste, elle n'a pas sa place dans le monde glamour de Costa. Et penser le contraire serait pure folie... n'est-ce pas ?