Son patron interdit - Pour un baiser de lui - Une si douce vengeance

Elles sont à New York pour réaliser leur rêve... et vont tomber amoureuses ! Son patron interdit A l'instant où Sable voit entrer Roman Zayn, son patron, dans l'atelier de haute couture où elle travaille, elle se sent fondre. Le temps d'une nuit, elle décide d'oublier que cet homme lui est interdit... Mais bientôt elle découvre que ce moment d'égarement a eu des conséquences qui pourraient mettre en péril son métier de rêve... et son coeur ! Pour un baiser de lui Blair Wescott, nouvelle recrue chez Deschamps Cosmetics, est-elle une espionne industrielle ? Lucas, l'héritier de la société, est résolu à le découvrir... en séduisant la jeune femme ! Mais, alors qu'il se rapproche d'elle, il craint de perdre toute lucidité. Car les doux baisers de Blair le détournent de sa mission... Une si douce vengeance Chase est la dernière personne que Tana s'attendait à voir débarquer à Brooklyn, huit ans après leur séparation. Persuadé qu'elle l'a trahi autrefois, son amour de jeunesse exige qu'elle s'acquitte de la dette qu'elle a envers lui... en jouant le rôle de sa fiancée durant un long week-end !