Je suis venue te dire

Le parcours d'une jeune femme sur les chemins de la compréhension et du pardon. Une relation père/fille où les traumatismes du passé doivent se transformer en pardon. A l'approche de la fin de vie, seuls l'amour et le respect pourront les réunir. Les derniers mots doivent être faits d'amour A vingt-huit ans, Rose a l'âge où l'on a d'ordinaire trouvé sa voie. Or sa vie est sans charme ni éclat. Elle ne sait pas comment allumer l'étincelle qui la fera briller, mais elle connaît la cause de ce désastre : son géniteur. Après dix ans d'absence, elle regagne sa ville natale à la rencontre de ce père tant haï pour régler ses comptes avec lui et enfin se reconstruire. Mais, surprise, elle le découvre en soins palliatifs, dans l'incapacité de répondre à ses questions, ne pouvant que l'écouter. Entre ses croyances d'enfant et ses rancoeurs d'adulte, Rose part à la découverte de l'autre pour s'accepter. Mais comment trouver la force du pardon quand on s'est construit dans la colère ? " Ce roman a fait valser mes émotions. J'ai pleuré, j'ai ri, et j'ai eu envie de dire je t'aime à mes proches. " Virginie Grimaldi