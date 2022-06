Les rues de Laredo

"La plupart des voleurs de trains sont pas malins, et c'est une chance pour les compagnies de chemins de fer. A eux seuls, cinq bandits pas trop idiots pourraient braquer tous les trains de ce pays. " Ainsi parle Woodrow Call, ancien capitaine des Texas Rangers reconverti en chasseur de primes. Engagé pour éliminer Joey Garza, un dangereux criminel mexicain plus futé que les autres, il sillonne les étendues arides du Texas en compagnie d'une équipe hétéroclite. Mais l'Ouest héroïque n'est plus ce qu'il était ; la Frontière se referme, le pays se civilise et Call a vieilli. Une chose est pourtant certaine : Joey Garza est un adversaire à sa mesure. L'histoire clôt la mythique saga Lonesome Dove.