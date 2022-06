Là où vont les belles choses

Un road-trip à la fois tendre et sombre dans l'Amérique des ignorés. Dolly est contente. Elle et son papa sont partis en voiture pour vivre une aventure. Ils changent d'hôtel tous les soirs, voyagent la journée, mangent des burgers et boivent du Coca. Maman ne serait pas ravie, mais ça lui apprendra à partir en week-end sans eux. Bien sûr, il y a ces soirs où sa mère lui manque, où son père s'énerve, mais dans ces moments-là Dolly a toujours sa jumelle Clemesta à qui raconter ses soucis. Ce que Dolly ne dit pas, c'est que cette aventure ressemble plutôt à une fuite. Que sa mère n'est pas partie en week-end. Que son père se conduit de plus en plus bizarrement. Et que Clemesta, si elle lui apporte le réconfort qui lui manque tant, ne peut pas lui répondre. Les kilomètres défilent, un Etat succède à l'autre, les belles promesses virent au cauchemar, le destin de Dolly est sur le point de basculer... PRESSE : "Un roman sensible et touchant". Le Dauphiné Libéré. "Le road trip traduit avec force la capacité de résilience de l'enfance". Lire Le Magazine littéraire.