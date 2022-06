"Etre idiot, c'est pas un cadeau, vous pouvez me croire", dit Forrest Gump. Peut-être, mais cela ne l'empêche pas de devenir successivement star d'une équipe de football universitaire, héros de la guerre du Vietnam, fantastique joueur d'harmonica ou encore champion de ping-pong, sauvant au passage le président Mao de la noyade. Il sera même astronaute, ses dons en mathématiques étonnant jusqu'aux ingénieurs de la NASA. Tout au long de ces extraordinaires aventures, Forrest parcourt l'Amérique et la Terre entière, observant la folie du monde avec l'ingénuité d'un enfant et une résilience hors du commun.