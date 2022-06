Les Heures furieuses - Sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee

Une enquête fascinante sur la piste de Harper Lee. Années 1970. Alabama. Le révérend Willie Maxwell est accusé de cinq meurtres. Avec l'aide de Tom Radney, avocat hors pair, il parvient à échapper à la justice... avant d'être abattu lors des funérailles de sa dernière victime présumée. En dépit des centaines de témoins présents, Robert Burns, son assassin, est acquitté - grâce, une nouvelle fois, à Tom Radney. Dans la salle d'audience, une femme passionnée par l'affaire est venue de New York pour suivre les débats. Son nom : Harper Lee. Dix-sept ans après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, elle trouve dans cette histoire tous les ingrédients pour écrire enfin son deuxième livre et rivaliser avec De sang-froid de son ami Truman Capote. Un an d'enquête dans la région, puis un an chez elle à travailler à sa propre version des faits, pour finalement aboutir à un manuscrit que personne ne retrouvera jamais.