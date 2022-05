Sohan adore l'aventure. Du moins, quand il se plonge dans sa série de livres-jeux préférée ! Parce que dans la "vraie vie", il préfère rester loin du danger. Lorsqu'il apprend que le dernier tome de Fedorick le Brave vient de sortir, il fonce à la librairie. Mais alors qu'il débute sa lecture, un marque-page tombe du roman. Un marque-page qui semble... retourner tout seul dans le livre ! Effrayé, Sohan le rapporte au libraire, qui lui donne un étrange rendez-vous. Et pour cause, c'est un piège diabolique ! Sohan se retrouve piégé par celui qui se révèle être un horrible personnage. Le garçon et trois de ses amis sont envoyés dans le livre de l'alchimiste Johannes Octavio. Pour en sortir, ils doivent trouver le miroir de longue-vie. Mais celui-ci rendra l'Ignoble Libraire immortel...