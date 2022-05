La prochaine cible - Le trésor du ranch Cardwell

La prochaine cible, Nichole Severn Figée par l'effroi, Remi Barton fixe les photos de vidéosurveillance, trouvées chez la dernière victime du tueur qu'elle traque depuis des mois. Sur tous les clichés, on la voit : preuve qu'il la surveille dans l'ombre. Près d'elle, Dylan Cove, son adjoint - son ex avec qui elle coopère en dépit des tensions -, tente de la rassurer. En vain, car elle sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle est la prochaine cible du tueur... Le trésor du ranch Cardwell, B. J. Daniels Au fond d'un puits, le corps d'un homme a été retrouvé... Convaincu qu'il s'agit d'un meurtre et chargé d'enquêter sur ce "cold case" vieux de trente ans, le détective Waco Johnson se rend au ranch Cardwell où vit la dernière épouse de la victime. Là, on l'informe qu'elle s'est enfuie en apprenant la macabre découverte. Mais Ella, sa fille née d'un second mariage, est prête à tout pour la retrouver et percer les secrets de son passé...