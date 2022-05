Conquise par l'ennemi

Série "Nuits d'été" - Tome 1/2 Succombez aux plaisirs d'une nuit d'été dans les bras d'un milliardaire ! Jamais Cassie n'aurait dû accepter la mission que lui a confiée son patron : assister à un mariage fastueux pour approcher Luke Broussard et percer ses secrets. Elle n'a rien d'une espionne industrielle et craint en effet d'être démasquée. Dès leur rencontre, le magnat de la technologie se révèle aussi mystérieux qu'arrogant. Surtout, il est irrésistible et fait perdre tous ses moyens à Cassie. Au point qu'elle accepte de l'accompagner sur son île privée et bientôt, de devenir sa maîtresse...