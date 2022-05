La Fille du quai

Olivia Randall est avocate pénaliste à New York. Lorsqu'elle apprend que son ex, Jack Harris, est accusé d'avoir abattu trois personnes sur le front de mer de Manhattan, elle ne doute pas un instant de son innocence. Celui avec qui elle est sortie vingt ans plus tôt est un homme au-dessus de tout soupçon, père aimant d'une adolescente. Tout ceci ne peut être qu'une grossière erreur. Olivia accepte donc de le représenter malgré leur passé chargé et une rupture difficile. Mais des preuves accablantes s'accumulent bientôt contre Jack. Quant à son alibi, une mystérieuse inconnue lui ayant donné rendez-vous par mail sur les lieux de la fusillade, elle reste introuvable. Quelqu'un cherche-t-il à faire porter le chapeau à Jack, ou bien l'ex d'Olivia n'est-il pas celui qu'elle pense ?