Pokémon Les Voyages d'un maître 15 - Mission à la ferme de Laxton

Laxton, un ancien étudiant-chercheur scientifique du Professeur Cerise, a besoin d'aide. Des Taupiqueur et des Triopikeur ont soudain envahi une partie de ses champs. Sacha, Goh et Chloé volent à la rescousse du fermier ! Les héros comptent bien enquêter et découvrir ce qui a provoqué le changement de territoire des Pokémon...