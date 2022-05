L'ordre. Une nouvelle mission de Gabriel Allon

Une nouvelle mission pour Gabriel Allon Gabriel Allon et sa femme profitent de vacances bien méritées à Venise en compagnie de leurs deux enfants. Mais quand le pape Paul VII meurt brusquement, Gabriel est convoqué à Rome par le secrétaire privé du Saint-Père, l'archevêque Luigi Donati. Plus d'un milliard de fidèles pensent que le pape est décédé après une crise cardiaque. Donati, cependant, a deux bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'un meurtre : le garde suisse qui surveillait les abords de l'appartement du pape est porté disparu, tout comme la lettre que le souverain pontife était en train d'écrire juste avant de trouver la mort - une lettre adressée à Gabriel... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thibaud Eliroff. A propos de l'auteur Classé n° 1 sur les listes de best-sellers du New York Times, Daniel Silva est l'auteur d'une vingtaine de romans et traduit dans plus de trente pays. C'est sa série Gabriel Allon, mettant en scène un espion restaurateur d'art, qui lui vaut la reconnaissance internationale. "Gabriel Allon, un personnage entre James Bond, Indiana Jones et Robert Langdon". Lire et courir. com "L'intrigue est très bien ficelée et emmène le lecteur dans un récit haletant mêlant Histoire et fiction". Bouquinbourg. fr