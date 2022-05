Kidnappée... et séduite - Un prisonnier très troublant + 1 roman gratuit

Kidnappée... et séduite, Cindi Myers Partagée entre crainte et curiosité, Faith écoute Dane Trask qui la retient prisonnière dans la grotte où il se cache depuis des semaines. Certes, elle n'aurait pas dû patrouiller seule dans la montagne à sa recherche. Mais le récit de cet homme traqué et les accents de sincérité de sa voix la troublent malgré elle. Au point que bientôt sa décision est prise : elle va l'aider à prouver son innocence et à confondre ceux qui l'ont accusé à tort... Un prisonnier très troublant, Nicole Helm En tant que fille d'espions, Willa est habituée au danger. A la méfiance également... Aussi, lorsque l'agent Holden Parker la suit chez elle alors qu'il est sur la piste d'un tueur à gages, elle lui tend un piège et le capture. Avant de se rendre compte que son séduisant prisonnier poursuit le même objectif qu'elle et qu'ils sont recherchés par le même ennemi implacable... Je sais que tu m'attends, Rita Herron - réédité