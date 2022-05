Sauveteur et papa - Le secret d'Emmy

Sauveteur et papa, Annie O'Neil Tout juste débarqué à Hawaï pour prendre la direction du groupe de secours d'Oahu, le Dr Zach Murphy espère offrir à son fils une vie plus sereine que celle qu'ils avaient à New York. Seulement voilà, sa nouvelle collègue Lulu Kahale a l'étrange pouvoir de faire dérailler ses rêves de tranquillité. Dès leur rencontre, la secouriste au tempérament de feu l'agace tout autant qu'elle l'attire... Le secret d'Emmy, Karin Baine Depuis l'enfance, Emmy aime Sam en secret. Jamais elle ne lui a avoué ses sentiments, de peur de gâcher leur précieuse amitié. Elle se tait encore quand, à la faveur d'une soirée de mariage, tous deux succombent au désir. Il ne s'agira entre eux que d'une aventure, se jurent-ils avant de passer une nuit époustouflante. Et elle se tait toujours lorsque, après la découverte de sa grossesse, Sam lui propose un mariage de convenance...