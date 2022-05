Une liaison avec le Dr Kennedy - La route du désir

Série "Le Rallye du Don" - Tomes 1 & 2 /2 Sur le Rallye du Don, les Drs Kennedy trouveront-ils le bonheur ? Une liaison avec le Dr Kennedy, Ann McIntosh Héritier d'une fortune, le Dr David Kennedy se consacre à la cause du don d'organes. Parce que sa fondation est toute sa vie, il n'a pas de temps à consacrer à l'amour ! Pourtant, ses résolutions vacillent quand, à l'occasion d'une mission à l'hôpital de Liverpool, il doit collaborer avec Valerie Sterling. Entre eux, c'est le coup de foudre, au point qu'ils décident d'explorer l'attirance qui les pousse l'un vers l'autre - dans le plus grand secret... La route du désir, Annie Claydon Le Dr Emma Owen était ravie de participer au Rallye du Don, un road trip en voiture de collection destiné à récolter des fonds pour le don d'organes. Hélas, quand elle découvre son copilote, elle déchante. Durant quelques jours et dans l'espace étroit d'une Mini Cooper, elle devra côtoyer le Dr Josh Kennedy. Josh, qui n'est autre que son ancien amant !