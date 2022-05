Le mariage de Matteo Vitale

Directrice d'une agence matrimoniale, Emmaline est soucieuse de satisfaire aux desiderata de ses clients. Mais le dernier en date, le milliardaire Matteo Vitale, a une requête des plus inhabituelles : il ne recherche pas l'âme soeur mais plutôt une femme qui lui donnera un héritier. Intriguée, et pour mieux le comprendre, Emmie accepte de séjourner dans la villa italienne de Matteo. Or, à son contact, elle en vient à se demander si elle ne pourrait pas être, pour Matteo, l'épouse idéale...