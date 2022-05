Silence sur les Highlands

Ecosse, XVe siècle Après que Sebastian Fawkes, surnommé le prédateur, a menacé de lui dérober sa vertu, Cecelia a fui. Mais, désormais loin d'Edimbourg et des siens, elle sent l'étau de la culpabilité l'enserrer. D'abord parce qu'elle a abandonné ses proches aux griffes de ce monstre assoiffé de pouvoir, mais aussi parce qu'elle a menti au laird Knok MacKenzie, l'homme qui l'a recueillie avec tant de bonté. Un Highlander aussi séduisant qu'honnête qu'elle craint plus que tout de décevoir s'il venait à découvrir le véritable motif de sa fugue... Roman réédité