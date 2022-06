La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture Pourquoi l'homme s'est-il mis à écrire ? Comment et où cette révolution a-t-elle eu lieu ? Silvia Ferrara lève le voile sur cette mystérieuse invention. Ici, elle dresse le fascinant inventaire des graphies non encore élucidées ; là, elle retrace les multiples apparitions de l'écriture dans l'histoire. Car tout laisse penser qu'elle a été découverte et s'est effacée, sans laisser de traces, à plusieurs reprises. Sa naissance en Mésopotamie au quatrième millénaire avant notre ère n'aurait été qu'une occurrence parmi tant d'autres. Pris par un récit vertigineux, qui nous transporte du Mexique aux pourtours de la mer Egée, de la Chine aux Iles de Pâques, nous suivons pas à pas les progrès d'une recherche qui a considérablement progressé dans les dernières décennies. Enrichie d'illustrations, cette Fabuleuse Histoire... nous instruit autant qu'elle nous fait rêver. Silvia Ferrara Professeure de philologie mycénienne à l'université de Bologne, elle est la responsable du programme de recherches européen INSCRIBE (Invention of Scripts and their Beginnings) consacré aux inventions de l'écriture. Traduit de l'italien par Jacques Dalarun