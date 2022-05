Un rival au regard vert - Le choix de Chiara

Série "L'empire des Serenghetti" - Tomes 1 & 2 /2 Les Serenghetti : puissance, succès et... amour ? Un rival au regard vert Cole Serenghetti - le célèbre joueur de hockey - refuse de parrainer la construction du gymnase du lycée où elle exerce ? Pour Marisa, c'est une véritable catastrophe. Bien sûr, elle se doutait que Cole, son premier et unique amour, ne lui aurait pas pardonné sa trahison passée, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui réserve un accueil aussi glacial. Et encore moins à ce que son regard vert lui fasse toujours autant d'effet... Le choix de Chiara Chiara en est persuadée : feindre d'avoir épousé le cascadeur Rick Serenghetti est la solution idéale pour faire taire les rumeurs que véhiculent les tabloïds sur sa vie privée. Seulement voilà, maintenant qu'ils font semblant d'être mari et femme, un doute l'étreint. Car, en plus d'être sexy, Rick se montre terriblement attentionné... comme s'il tenait vraiment à elle. Une situation impossible pour Chiara, qui refuse de tomber amoureuse après l'échec de sa dernière relation... Romans réédités