Un bad boy au grand coeur - Un bébé à Rust Creek Falls

Un bad boy au grand coeur, Kira Sinclair Si Dominic cultive sa réputation de bad boy, c'est uniquement pour cacher la mission qu'il effectue auprès de femmes dans le besoin. Or Meredith, la meilleure amie de sa soeur, risque aujourd'hui de saboter sa couverture en publiant un article contre lui ! Furieux, il tente de la raisonner mais ne fait que raviver le désir que la jeune femme a toujours éveillé en lui... Un bébé à Rust Creek Falls, Melissa Senate Seule et enceinte, Mikayla emménage à Rust Creek Falls pour prendre un nouveau départ. C'est décidé : jamais plus elle ne laissera un homme lui gâcher la vie. Pourtant, sa rencontre avec Jensen Jones fait vaciller ses résolutions. Le trouble qu'il éveille en elle est si intense ! Hélas, tout le monde sait que le millionnaire n'est pas du genre à s'engager...