Jamais avec le vicomte !. Intrépides et séductrices, les héroïnes Victoria vont conquérir l'Histoire !

Londres, 1822 Lord Tristan Burke a tout pour lui : le titre, la richesse, les loisirs, et toutes les plus belles femmes qu'il peut désirer. Alors pourquoi ne peut-il pas cesser de penser à Joan Bennett ? La soeur de son meilleur ami reste sans propositions de mariage malgré les quatre saisons déjà passées depuis sa présentation à la bonne société, et à ses yeux ça n'a rien d'étonnant. Il l'a surnommée La Furie, pour son caractère vif et sa langue acérée, elle est toujours engoncée dans des robes atroces et prête à rire de lui. Un véritable cauchemar ! Pourtant, il ne rêve que de lui ôter ses tenues peu flatteuses et de la faire taire de baisers enflammés... A propos de l'auteur Après avoir obtenu son diplôme en mathématiques à Harvard College, Caroline Linden est devenue programmatrice, tout en lisant autant que possible - mais surtout des romans d'amour. Ce n'est qu'après avoir eu des enfants, quand elle s'est retrouvée avec rien d'autre que les livres illustrés à lire, qu'elle a commencé à écrire. Une quinzaine de romans, trois championnats de Red Sox et un chien plus tard, elle n'a jamais été aussi contente de son choix !