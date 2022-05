Le feu sous la dentelle. Intrépides et séductrices, les héroïnes Victoria vont conquérir l'Histoire !

Paris, 1796 En apparence, Constance s'étourdit de bals, de frivolité, et des folies de la jeunesse parisienne au lendemain de la Terreur. En réalité, une colère sourde gronde en elle : elle a tout perdu dans la violence de la Révolution. Sa famille a péri sous la lame de la guillotine, elle-même a failli les suivre, et son coeur réclame réparation. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Gabriel Rocheran, avocat piquant de sarcasme et fervent partisan des idées égalitaires. Ils s'opposent dès le premier regard, les premiers mots, et pourtant ils ont désespérément besoin l'un de l'autre... A propos de l'auteur Férue d'Histoire et de belles histoires, Anna Lyra a une formation d'historienne et nourrit une véritable passion pour le passé, les vies de nos ancêtres telles qu'elles ont pu être. L'écriture, elle la vit depuis qu'elle sait tenir un crayon : elle a remporté son premier prix littéraire à douze ans, a été publiée à dix-sept ans sous un autre nom. Cette jeune maman a coutume de dire qu'elle a les pieds dans le présent, le coeur dans le passé et la tête dans les nuages. Sa plume pétillante nous emporte dans un tourbillon de romance, d'Histoire, d'aventure, avec une petite touche d'humour.