Que sur toi se lamente le tigre

Parce qu'elle est tombée enceinte sans être mariée, une jeune femme va mourir : son frère, pour venger l'honneur, sera son assassin. Aux voix de leur famille se mêle celle du fleuve Tigre, témoin de l'Irak d'hier et d'aujourd'hui, dans un récit tragique où l'écho des vers de Gilgamesh scande notre universelle condition de mortels. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Contexte historique et culturel- Pour mieux interpréter- Chronologie et carte mentaleTOUT POUR REUSSIR- Questions sur l'oeuvre- Arts et médias- Vers le bacGROUPEMENTS DE TEXTES- Le mariage : amour, arrangement ou soumission ? - Argumenter pour les femmes- Renouvellement des formes du récitCAHIER ICONOGRAPHIQUEINTERVIEW EXCLUSIVE.