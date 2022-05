Ma guerre du Pacifique

Le récit personnel de Robert Leckie, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage a inspiré la série The Pacific. Commençant par le camp d'entraînement dans l'île MCRD de Parris, en Caroline du Sud, le récit suit Leckie lors de son entraînement. Le soldat se rend ensuite à New River, en Caroline du Nord, où il est brièvement affecté puis dans le Pacifique . Leckie est affecté à la 1re Division de la Marine et est déployé à Guadalcanal, Melbourne, en Australie, en Nouvelle-Guinée, au Cap Gloucester, avant d'être évacué de l'île de Peleliu, car il était blessé. Cet ouvrage retrace son quotidien, de l'alcool que buvaient les soldats pour se donner du courage aux permissions exceptionnelles de 72h en passant par les disputes fréquentes entre enrôlés et met en avant le combat courageux et la mort frappant les marines américains durant la Seconde Guerre mondiale.