Tom Gates - Tome 10. Hyper brillant (ou presque)

Que fait Tom pour ne pas s'ennuyer quand il n'est pas avec ses copains ? Il joue et il dessine, bien sûr ! Dans ce dixième tome un peu spécial, Tom a laissé au lecteur de l'espace pour griffonner, colorier et ne plus jamais s'ennuyer. Exemple : faire une liste des meilleures excuses pour échapper aux corvées, dessiner un tee-shirt du groupe de Tom, créer une nouvelle game de gâteaux secs, inventer des monstres terrifiants...