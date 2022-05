Dent de dinosaure

Entre western et paléontologie, le roman posthumee de Michael Crichton, l'auteur aux 400 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, qui lui a donné l'idée d'écrire le best-seller Jurassic Park. Le roman posthume de Michael Crichton, qui lui a inspiré Jurassic Park 1875. Dandy désoeuvré, le jeune William Johnson, après s'être livré à un pari qu'il a perdu, doit partir pour le Far West. Quittant son univers privilégié, l'étudiant de Yale rejoint une expédition à la recherche de fossiles préhistoriques dans les territoires reculés et hostiles du Wyoming. Mais la plus sanglante des guerres indiennes vient d'éclater. Et avec elle un autre conflit, plus intime, opposant deux célèbres paléontologues. Pactes, trahisons et meurtres rythmeront l'épopée de Johnson, peuplée de figures mythiques de l'Ouest : chasseurs de bisons et chasseurs de primes, généraux en déroute et Sioux sanguinaires, as de la gâchette et danseuses de saloon. Tandis que sont mises au jour les traces de l'existence des titans de la Préhistoire, l'homme poursuit, lui, sa folle ruée vers l'or, la gloire... et d'inestimables vestiges de dinosaures.