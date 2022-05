Dad 04 - Le roi de la poussette

S'occuper d'un bébé, ce n'est pas de tout repos ! Surtout quand on a déjà trois filles à la maison et qu'il faut aussi préparer les repas, faire la lessive et gérer les tracas du quotidien. Pourtant, Bébérénice fait de son mieux pour soulager Dad. Elle l'accompagne au parc, elle rit de ses pitreries, elle l'aide à s'endormir... Elle s'investit tellement qu'elle n'a plus une seconde à elle ! Dur, dur, d'être un bébé ! C'est fou comme la même histoire peut être vécue différemment ! Découvre cette aventure hilarante racontée d'abord par Dad, puis par Bébérénice.