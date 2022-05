Le petit Guide de la masturbation féminine

"Libérer le sujet de la masturbation féminine, c'est faire avancer le monde. Une femme qui se procure du plaisir sans culpabiliser est une femme libre". Educatif, réaliste, technique, militant, ce guide brise les tabous sur la sexualité féminine et se propose de sortir d'un "analphabétisme sexuel" ; une rétrospective historique sur la conception du corps et du plaisir féminin permet de comprendre que cela constitue en soi une petite révolution. Fondé sur plus de 6 000 témoignages, cet ouvrage offre des informations pour découvrir en détail l'anatomie du clitoris et, entre autres, des techniques de masturbation féminine illustrées par Jüne Plã (à qui on doit Jouissance Club). Il encourage les femmes à se réapproprier leur plaisir sexuel et à combattre les stéréotypes misogynes sur le sujet.