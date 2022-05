Chyna, 26 ans, est réveillée par des hurlements dans la maison de sa meilleure amie. Un homme est en train de massacrer les occupants ! Tous sauf Chyna, qui décide de se cacher dans le camping-car du tueur pour le tuer à la première occasion ! Début d'un duel d'une haute intensité. La réédition d'un best-seller de Dean Koontz, longtemps n°1 des ventes du New York Times. " Le thriller qui consacre Dean Koontz comme maître du genre ", Associated Press Chyna Shepard, 26 ans, est invitée à passer le week-end dans la famille de sa meilleure amie. Au milieu de la nuit des hurlements déchirent la nuit... Un homme est en train de massacrer les habitants de la maison ! Tous sauf Chyna, dont il ignore la présence. Chyna, qu'une enfance difficile a doté d'un instinct de survie exacerbé, entre alors dans une rage folle. Elle décide sur une impulsion de se dissimuler dans le camping-car du meurtrier, et de le tuer à la première occasion. Quand ce dernier reprend la route, s'engage alors un duel à mort entre deux individus que tout sépare, sauf peut-être cette manière de tout vivre pleinement, avec une extrême... intensité. Première parution : Robert Laffont, 1998. " Un thriller qui vous prend aux tripes ", Publishers Weekly