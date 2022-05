Dune : Chroniques de Caladan - volume 1 Le Duc - Tome 1. 1

Aux sources de Dune, la légende des Atréides ! Voici l'histoire de Leto Atréides, duc de Caladan et père du Muad'Dib. Comment le souverain d'une planète sans importance a-t-il pu s'attirer la faveur de l'empereur Padishah Shaddam IV, la colère de la maison Harkonnen, et causer sa propre mort ? Leto Atréides est connu pour sa loyauté. Il sert le trône du lion d'or avec patience et probité. Là où d'autres planifient, Leto agit. Mais ses ennemis pressentent que ce dernier cherche à étendre ses pouvoir au-delà de la Maison des Atréides. Bientôt Leto est encerclé d'ennemis et devra choisir si le double fardeau du devoir et de l'honneur vaut le prix de sa vie et de sa famille...