Fleurs de feu

Le neuvième roman de l'autrice du Pays du Nuage blanc (plus de 250 000 exemplaires vendus en France), dans les pas de la jeune Ida et de son amie Cat, à la découverte de la Nouvelle-Zélande du XIXe siècle, territoire inconnu et inhospitalier, mais riche de promesses, qu'elle devront conquérir de haute lutte. La nouvelle saga de l'autrice de la trilogie du Nuage Blanc 1837. L'espoir d'une vie meilleure pousse Ida et ses parents à partir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Quand leur navire accoste enfin au sud de l'île, les colons s'installent dans un village de pêcheurs. Et Ida déchante. Non seulement est-elle mariée de force à un homme qui se révèle brutal, mais la vie, au sein de cette communauté rigoriste, y est tout aussi dure qu'en Europe. Par chance, Ida se lie avec Cat, qui n'a pas non plus été épargnée par le destin. Les deux jeunes femmes vont dès lors se soutenir. Et, qui sait, trouver enfin le bonheur... Le premier volet de cette nouvelle saga n'est pas sans rappeler Le Pays du nuage blanc, l'immense succès de Sarah Lark.