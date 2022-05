Les bons maux du Docteur Sadeghi. Les nourritures du corps et celles de l'âme sont intimement liées. Ainsi, pour être efficace, une cure de détoxification physique doit s'accompagner d'une profonde détox spirituelle. L'une ne va pas sans l'autre. Avec ce nouvel ouvrage, le Dr Sadeghi, médecin attitré des plus grandes stars de Hollywood, nous livre sa méthode pratique. Vous voulez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, à commencer par vos kilos superflus ? Retrouver une énergie durable ? Vous trouverez ici tous les secrets pour rétablir l'harmonie nécessaire entre votre corps et votre esprit.