Dix-sept ans suivi de La Tendresse du crawl

"C'est arrivé d'un seul coup, et voilà que j'entre dans un monde différent, où il n'est plus question de devoirs à faire, de films à voir, de copines à inviter ou à éviter, mais de vie et de mort, de ma vie, de mon avenir, de ma liberté, de ce qui se passe dans mon corps, qui peut être la vie ou rien et dont je suis responsable". Dans Dix-sept ans, la romancière se découvre enceinte alors qu'elle a l'âge des premières amours et du bac. Elle décide de ne pas garder l'enfant, mais l'épreuve de l'avortement transforme la jeune fille désinvolte qu'elle était et la fait passer dans l'âge adulte. Dans La Tendresse du crawl, une femme raconte son histoire d'amour douce et douloureuse avec Gabriel, un homme qui l'assure de la sincérité de son amour mais dont le comportement incertain laisse planer un doute sur la solidité de leur relation. Ce livre a le courage d'oser une parole vécue et honnête. Le Figaro littéraire. Un beau texte aussi concis que juste, non dépourvu d'autodérision, qui raconte l'accession à une forme de liberté intérieure. Le Monde des livres. Préface inédite de l'autrice.