Échange : Loft Londonien contre cottage bucolique

ROMANCE ET HUMOUR ANGLAIS POUR UNE HISTOIRE DANS LA DROITE LIGNEE DE JOJO MOYES. Leena Cotton est épuisée, c'est son corps qui le lui dit. Son burn-out explosif en plein milieu d'une réunion capitale parle à sa place. Pour la peine, son employeur lui impose deux mois de congés qu'elle ira passer dans le cottage de sa grandmère, à la campagne. Elle aurait encore préféré mourir de surmenage que d'ennui... Eileen Cotton a pris une décision : puisque son époux l'a quittée du jour au lendemain, elle a désormais le droit de vivre pour elle-même. Et pourquoi pas... vivre une relation passionnée, à 80 ans ? Mais dans son petit village du Yorkshire, les candidats au poste d'amant ne sont pas légion... Un problème ? Une solution ! La grand-mère et la petite-fille n'ont qu'à échanger leurs vies. Eileen ira habiter dans la colocation de Leena à Londres, où les beaux messieurs pullulent, tandis que Leena a pour mission de se reposer à la campagne et... de régler tous les problèmes qu'elle avait tenté jusqu'ici de mettre de côté. Avec quelques conseils pour apprivoiser la trépidante capitale d'un côté, et un ou deux trucs pour gérer les voisins intrusifs de l'autre, les aventurières devraient s'en sortir... N'est-ce pas ?